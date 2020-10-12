Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak

12.10.2020 11:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili aldığı tedbirler sayesinde dünyanın dikkatini çeken Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili aldığı tedbirler sayesinde dünyanın dikkatini çeken Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine, salgın nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, bu yıl Türkiye'nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Yurdagül, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 16-25 Kasım'da Megasaray Tenis Akademisi'nde yapılacak "Alanya Open" ve "Haydarpasha Palece Open" turnuvalarına 40'dan fazla ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun katılacağını dile getirdi.

Bu iki önemli organizasyonun Türkiye'ye verilmesinin Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu güveni ortaya koyduğunu vurgulayan Yurdagül, "Özellikle yeni tip koronavirüsle ilgili Türkiye'nin aldığı önlemler, uluslararası turnuva takvimine girmemizi sağladı." dedi.

Turnuvaya katılacak sporcuların 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılabilme adına puan toplama şansına sahip olacağına değinen Yurdagül, bu yüzden gerçekleştirecekleri iki turnuvanın da çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Yurdagül, bu tür organizasyonların ülke tanıtımı için oldukça yararlı olduğunu belirterek, "Amacımız, hem Türk sporcularının paralimpik oyunlara giden yolda puan almalarını sağlamak hem de ülkemize diğer prestijli turnuvaları da getirmek. Bu turnuvalar, pandemi sonrasında ülkemizin yapacağı en geniş katılımlı turnuvalar olacak. Antalya'nın spor turizmine uygun olması açısından bu tarz turnuvaları her yıl düzenli şekilde yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Sporcular iki PCR testi yaptıracak

Turnuvalar sırasında en dikkat edecekleri hususun sporcu sağlığı olacağını vurgulayan Yurdagül, Kovid-19 olmadan ülkeye giren sporcuların aynı şekilde ülkelerine dönmesini hedeflediklerini söyledi.

Bir kriz masası oluşturarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını anlatan Yurdagül, "Şehrimizdeki yerel yönetimler ve sağlık yöneticileriyle ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Organizasyonun gerçekleşeceği akademi, 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'na sahip. Sporcular ülkelerinden çıkarken PCR testi yaptıracaklar. Antalya'ya gelişlerinde de havalimanında bu testi tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak
Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak
Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak
Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak

Antalya, Türkiye, Alanya, Turizm, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu "Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak         
10:33
Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü         
10:17
Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı         
09:49
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek         
09:31
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
Sigara için çakmağını çakan genci kundakçı sanıp tekme tokat dövdüler Sigara için çakmağını çakan genci kundakçı sanıp tekme tokat dövdüler         
01:07
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 12:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, tekerlekli sandalye teniste de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei