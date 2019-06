Ticaret Bakanlığının destekleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği Eskişehir 'de yapıldı.Vodafone Türkiye Kurumsal İşbirimi Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde "KOBİ'ler için dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat" temasıyla organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin dijitalleşen dünyaya adapte olmasının, ülkenin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi Projesi kapsamında Anadolu'da KOBİ'lerin ve illerin dijital skorlarını hesapladıklarını belirten Kulaksız, şöyle konuştu:"Dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğin kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları'nda ve dijital yolculuk eğitimlerinde KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Son olarak Eskişehir'de faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 71 olarak belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz. Projeyle işletmelerin dijitalleşmeyle neler kazanabileceklerini gördükçe bu alandaki adımlarını hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Hedefimiz tüm Türkiye'yi dolaşmak, ülkemizin dijitalleşme haritasını çıkarıp, KOBİ'lerimizi geleceğe hazırlayabilmek. Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çözümler geliştirmeye, her ölçekten işletmenin yanında olmaya gelecekte de devam edeceğiz.""Hedefimiz küresel e-ticaret pastasından pay almak"TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da Türkiye'nin geleceğini teknolojiye hakim, dijital çağın geldiğini gören ve kendisini hazırlayan gençlerin oluşturacağını anlattı.Türkiye'nin cari açık ve işsizlik sorunlarını dijital ekonomi, e-ticaret ve özellikle e-ihracata yatırım yaparak çözebileceğini söyleyen Zeydan, şöyle devam etti:"Dünyada e-ticaret hacmi 2,8 trilyon dolara ulaştı. Bu hacmin yaklaşık 4'te biri de e-ihracat şeklinde. Yakın bir zaman içinde küresel e-ticaret 4 trilyon dolara, e-ihracat 1 trilyon dolara ulaşacak. Türkiye ekonomisi şu anda daralma yaşamaktayken e-ticaret hacminin artmaya devam ettiği 2019'da 70 milyarlık bir hacmin söz konusu olduğunu hesaplayabiliyoruz. Türkiye'nin hedefi küresel e-ticaret pastasından pay almak olmalıdır. Dünya ekonomisinde e-ticarette payımız şu anda yüzde 1 civarında. Bunu artırmak zorundayız."Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, son dönemlerde sanayi 4.0'ın konuşulduğunu hatırlattı.Türkiye'nin icat çıkaranlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Kesikbaş, "Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmezsek maalesef dijital bir göç haline geleceğiz. Eskişehir'i Türkiye'nin start-up merkezi haline getirmek için uğraşıyoruz. Geleceğin mesleklerine, sektörlerine ve Eskişehir'ine birlikte yatırım yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise ticaretin her noktasında dijital hayatı görmenin mümkün olduğunu belirtti.Dijital dönüşümün yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Güler, "Gelecek 5 yıl içinde konaklama sektöründeki alışverişlerinin tümünün dijital ortamdan yapılacağıyla ilgili açıklamalar var. Araç kiralama konusunda da aynı şey geçerli. Birçok sektör bundan sonraki süreçte yok olmayla karşı karşıya. Bu yüzden dijital dönüşümün yakından takip etmek ve ayak uydurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.