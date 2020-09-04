Türkiye Teknoloji Buluşmaları - Son Dakika

Türkiye Teknoloji Buluşmaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen yılın ilk yarısında e-ticaretin genel ticaret içindeki oranının yüzde 8 olduğunu belirterek, "Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14'e ulaştı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen yılın ilk yarısında e-ticaretin genel ticaret içindeki oranının yüzde 8 olduğunu belirterek, "Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14'e ulaştı. Esasen küresel trend de bu yönde. Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin tamamının, e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz." dedi.

KOBİ'lerin dijitalleşmelerini sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda, Türkiye Teknoloji Buluşmaları pandemi nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmalarının, bugüne kadar 26 ilde düzenlendiğini, 97 bin kişiye ulaştığını belirterek, sektörün önde gelen temsilcileriyle birlikte, Anadolu'nun dört bir yanında, KOBİ'lere dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri, e-ticaret ve e-ihracat konularında bilgi ve tecrübe aktarıldığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Vodafone olarak "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" ve "Dijital Dönüşüm Hareketi" ile KOBİ'leri, dijital dünyaya birlikte hazırladıklarını dile getirerek, "Vodafone yeni bir adım daha atarak, üyelerimize E-Ticaret Hizmet Paketi sunmaya başlıyor. KOBİ'lerin e-ticaret için ihtiyacı olan tüm hizmetleri içeren bu paketin içinde, ücretsiz danışmanlık ve eğitim hizmetleri de yer alıyor. Ayrıca tüm üyelerimiz, bu pakete yüzde 45 indirimle ulaşabiliyor." diye konuştu.

Vodafone Business ile KOBİ'lerin, dijitalleşmeyi daha etkin kullanarak, yeni dünyanın fırsatlarını yakalayacaklarını ve işlerini büyüteceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin, şu an tüm dünyada en çok öne çıkan konular olduğunu ve pandemiyle birlikte daha da önemli hale geldiğine dikkati çekti.

"e-ticaret hacmi, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olduğunu anımsatarak, "Bu sene, e-ticaret hacmi, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı. 56 milyar liradan 92 milyar ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 8 idi. Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14'e ulaştı. Esasen küresel trend de bu yönde. Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin tamamının, e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın sonucu bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, internet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkelerine benzediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Nüfusun yüzde 90'ı mobil bağlantıya sahip. 50 milyon kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor. İşte biz TOBB olarak, bu potansiyeli harekete geçirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında da bu alana yönelimin, hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, internetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaretin bir alışkanlık haline geleceğini ve bu nedenle işletmelerin, ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak zorunda olduğunu söyledi.

TOBB olarak, özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için çalışıyoruz, firmalarımızı ve girişimcilerimizi, dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu konuda dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarından Vodafone ile birlikte çok güzel iş birlikleri ve projeler hayata geçirdik, yenileri için de çalışıyoruz. Dijital okuryazarlığı ve KOBİ'lerimizin dijital altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz. Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz. Ayrıca tüm sektörü temsil eden e-ticaret sektör meclisimizle birlikte, onlara rehberlik ediyoruz. Sektöre yönelik çalışmaların tümünde, sektör meclisimiz aktif olarak yer almaya devam edecek."

"KOBİ'lerin 'dijital yol arkadaşı' olmaya devam edeceğiz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ise bütün dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini, yaşama ve çalışma biçimlerinin tamamen değiştiğini belirterek, "Deyim yerindeyse, bir 'uyum mücadelesi' veriyoruz. KOBİ'ler de bu mücadelenin içinde." dedi.

Deegan, "Teknoloji iletişimi şirketi" olarak, her zaman olduğu gibi bugün de KOBİ'lerin yanında olduklarını dile getirerek, "Dijital çözümlerimizle KOBİ'leri geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Bu dönemde, KOBİ'lerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük ve TOBB işbirliğiyle güçlü bir e-ticaret paketi geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi döneminde özellikle e-ticaretin işletmelerin "cankurtaranı" olduğunu kaydeden Deegan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu paket ile TOBB üyelerine anahtar teslim e-ticaret sitesi sahibi olma imkanı sunuyoruz. Sadece bununla yetinmedik, eğitime de odaklandık. KOBİ'ler için uçtan uca e-ticaret eğitimleri tasarladık. Bugün itibarıyla Vodafone Business KOBİ Akademi eğitim portalimizi erişime açıyoruz. KOBİ Akademi, yaşayan bir platform olacak. Bu platformu yeni içeriklerle sürekli canlı tutacağız. Hem paketimiz hem de eğitimler ile KOBİ'ler için e-ticareti her anlamda kolaylaştırıyoruz. KOBİ'lerin dijital pazaryerlerinde var olmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerin 'dijital yol arkadaşı' olmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:07 - Kaynak: AA

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