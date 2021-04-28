Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'de KOBİ'lerin pandemi sürecinde iş süreçlerinin nasıl değiştiğini, hangi ihtiyaçlarının öne çıktığını araştırdıklarını belirterek, "İşletmelerin yüzde 64'ü faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de yüzde 26'sı büyüme öngörüyor. KOBİ'lerin yüzde 22'si 'Yatırımlarımız artarak devam edecek' derken, yüzde 30'u iş hacimlerinin büyüyeceğine inanıyor." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Vodafone Bussines ve Akbank ana sponsorluğunda çevrim içi gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamındaki özel oturuma TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy katıldı.

Aksoy, oturumda yaptığı konuşmada, KOBİ'lere sundukları çözümler hakkında bilgi verdi. Vodafone Business olarak sundukları ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunduklarını, toplumsal dönüşümde önemli bir rol oynadıklarını ifade eden Aksoy, pandemi sürecinde bu rollerini daha iyi gördüklerini söyledi.

Hedefledikleri toplumsal dönüşümde KOBİ'lerin de önemli bir payı bulunduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ'ler, toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturuyor. KOBİ'lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için değerli iş ortağımız TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleştirdik ve KOBİ'lerimizin büyümesine katkıda bulunma yönünde çok büyük ve önemli bir adım attık. Yeni iş birliğimizde, Türkiye'nin en hızlı büyüyen başarılı şirketlerini belirleyerek görünürlüklerini artırmayı ve ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen Türkiye 100 programına sponsor olarak KOBİ'ler için sunacağımız ücretsiz destek paketleriyle katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda, TOBB Türkiye 100 programına başvuruda bulunan tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümümüzü ücretsiz sunuyoruz. Programda ilk 100'e giren işletmelere ise Sosyal Medya Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketi'ni hediye ediyoruz. TOBB Türkiye 100 programı kapsamında kazanan işletmelere toplamda 12 milyon TL değerinde fayda sağlamayı hedefliyoruz."

"Hangi sektörde olursa olsun artık teknolojiyi kullanmak zorunluluk"

Engin Aksoy, dijitalleşmenin önemine işaret ederek, hangi sektörde olursa olsun artık teknolojiyi kullanmanın zorunluluk olduğunu vurguladı.

Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada doğrudan ihtiyaçlara yanıt veren, KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklandıklarını belirten Aksoy, "Onların ihtiyaç duydukları yol haritasını birlikte çiziyor ve onları geleceğe hazırlayan teknolojik çözümler sunuyoruz. Sürekli nabız ölçüp ihtiyaçlarını anlıyor ve tam ihtiyaç duydukları çözümleri sunuyoruz. Çözümlerimizi KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz." dedi.

KOBİ'lere sundukları çözümler hakkında bilgi veren Aksoy, ücretsiz dijital pazarlama danışmanlığı, KOBİ Eğitim Platformu gibi hizmetler sunduklarını, bu hizmetlere ek olarak KOBİ'ler için yeni bir dijitalleşme testi geliştirdiklerini anlattı. Aksoy, dijitalleşme testi ile işletmelerin ihtiyaçlarını 4 soru ile anladıklarını, böylece her işletmenin ihtiyacına uygun, terzi usulü kişiselleştirilmiş farklı çözümler sunarak hem verimliliklerini artırıp hem de daha fazla müşteriye ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Dijitalleşme testini 2 ayda 15 bin KOBİ'nin doldurduğunu bildiren Aksoy, bunun KOBİ'ler için çok önemli bir argüman olduğunu söyledi.

"KOBİ'lerin yüzde 30'u operasyonlarının normale dönmesinin 1 yıldan fazla bir süre alacağını düşünüyor"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, salgın sürecinde e-ticaretin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "KOBİ'ler, hızla e-ticaret kanalları ile tanışarak yeni normale adapte olma çabasına girdiler. Biz de onları destekliyoruz." dedi.

Türkiye'de de KOBİ'lerin pandemi sürecinde iş süreçlerinin nasıl değiştiğini, hangi ihtiyaçlarının öne çıktığını araştırdıklarını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Saha araştırmamızda eğitimden finansa, üretimden perakendeye birçok sektörden KOBİ ile görüştük. Buna göre, araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 30'u işletme operasyonlarının normale dönmesinin 1 yıldan fazla bir süre alacağını düşünüyor. Yüzde 26'lık bir bölüm ise 6-12 ay arasında bir süreçte normalleşme öngörüyor. İşletmelerin yüzde 64'ü faaliyet gösterdikleri sektörde iş hacimlerinin daraldığını belirtse de yüzde 26'sı büyüme öngörüyor. KOBİ'lerin yüzde 22'si 'Yatırımlarımız artarak devam edecek' derken, yüzde 30'u da iş hacimlerinin büyüyeceğine inanıyor."

KOBİ'lerin yarıya yakınının pandemi sürecinde güvenli uzaktan bağlanma çözümüne ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aksoy, önümüzdeki dönemde e-ticaret ve dijital yatırımların geleceğe adapte olmalarında KOBİ'lere avantaj sağlayacağını kaydetti.