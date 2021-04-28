Türkiye Teknoloji Buluşmaları çevrim içi platformda başladı - Son Dakika

Türkiye Teknoloji Buluşmaları çevrim içi platformda başladı

28.04.2021 12:09
Türkiye Teknoloji Buluşmaları çevrim içi platformda başladı, System.String[]

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türkiye'nin e-ticaret hacmi, 2020 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar TL'yi geçti.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türkiye'nin e-ticaret hacmi, 2020 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar TL'yi geçti. 2020'nin tamamında da 200 milyar TL'ye ulaşıldı. 2021'de bu rakamın 400 milyar TL'nin üzerine çıkması öngörülüyor, ben 2022'de bir iki katına da çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde Vodafone Bussines ve Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları çevrim içi platformda gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Teknoloji Buluşmaları ile 3 yılda 25 binden fazla KOBİ'ye ulaştıklarını, bu işletmelere dijitalleşme yolculuklarında rehberlik edip, geleceğin kodları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Salgınla birlikte her sektör ve ölçekten işletmenin dijitalleşmesinin şart olduğunun görüldüğüne dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre işletmeler, yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki dijital dönüşüm yatırımları önümüzdeki 4 yılda 7,4 trilyon dolara ulaşacak. Yaşadığımız süreçte e-ticaret ve dijital pazarlamanın önemi daha da arttı. Avrupa, Asya ve ABD'de sokağa çıkma yasakları ile beraber, başta tüketim malları olmak üzere ticaret, e-ticarete kaydı. Türkiye'de aynı süreci Mart 2020 ortalarından itibaren yaşamaya başladı.

Türkiye'nin e-ticaret hacmi, 2020 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar TL'yi geçti. 2020'nin tamamında da 200 milyar TL'ye ulaşıldı. 2021'de bu rakamın 400 milyar TL'nin üzerine çıkması öngörülüyor, ben 2022'de bir iki katına da çıkacağını düşünüyorum. TÜİK'in araştırmaları 2020 yılında e-ticaret kullanan kişi sayısının toplam nüfusa oranının yüzde 36,5'e geldiğini gösteriyor, yani Türkiye'deki 3 kişiden biri e-ticareti kullanıyor. Bu büyüme ve ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz."

"2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz"

E-ticaretin, kendilerinin de odaklandığı, bireysel ve kurumsal müşteriler için önemli çözümler sundukları bir alan olduğunun altını çizen Aksoy, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefinde olduklarını dile getirdi.

Aksoy, bu doğrultuda, dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri gibi pek çok alanda yatırım yaptıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Dijital servisler odağımızla, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Bugün TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın üyelerine özel olarak geliştirdiğimiz E-Ticaret Hizmeti Paketi ile KOBİ'lerin hedef kitlelerine ve potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

E-Ticaret Hizmeti Paketi altında, alan adı, hosting, email, güvenli yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu gibi şeyleri tek bir pakette topluyoruz ve TOBB üyelerine bunu özel olarak sunuyoruz. Esnaf ve KOBİ'ler için kapsamlı bir destek paketi de hazırladık. Vodafone müşterisi olsun ya da olmasın, destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'lere mayıs sonuna kadar ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Hesaplamalarımıza göre, 100 binin üzerinde KOBİ programa katılırsa 36 milyon TL değerinde bir faydayı müşterilerimize ücretsiz sunmuş olacağız."

Engin Aksoy, Vodafone olarak, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inandıklarını, bu inançla, işletmelerin de güvenilir teknoloji ortağı olarak yanlarında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

"Devam eden iş birlikleri ile KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmaya ve güncellemeye çalışıyoruz"

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, salgın sürecinde değişim ve adaptasyon kavramlarının insanların hayatında aldığı yerin önemine işaret etti.

Salgının her alanda olduğu gibi iş yapma biçimlerinde de önemli etkileri olduğunu dile getiren Oğuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşme konusunda, gerek kendi kurumuzda gerekse birlikte iş ortaklarımıza çok önemli değişimleri gözlemliyoruz, buna Akbank olarak katkıda bulunmak da istiyoruz. Sadece kendi kurumunuzu değiştirmeniz yetmiyor, iş yaptığınız paydaşlarınızın da aynı gelişimi, aynı adaptasyonu sağlaması lazım ki sürdürülebilirlik, rekabetçilik, verimlilik kavramı hepimizin hayatına girsin.

Akbank olarak KOBİ'lerimize finansman desteği sağlıyoruz, asli görevimiz bu ama bunun yanında dönüşüm noktasında, teknoloji adaptasyonu, dijitalleşme konusunda faaliyetlerde bulunuyoruz. Artık dijital kanallardan üzerinden ticari kredi kullandırır durumdayız, müşterilerimiz post cihazı ya da ticari kredi kart başvurularını dijital kanallar üzerinden yapabiliyor."

Post'ları cep telefonlarına indirdiklerini, akıllı telefonları post cihazına döndürdüklerini aktaran Oğuz, bunun son 2-3 ayda piyasaya sürdükleri yeni bir ürün olduğunu, tahsilatını kredi kartıyla yapan müşterilerin artık akıllı telefonlarını post cihazı olarak kullanma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Oğuz, son 1-2 yıldır önemli olan çek-senet konuları kapsamında dijital ödeme garantisini hayata geçirdiklerini, çoklu hesap uygulaması başta olmak üzere çok sayıda alanda çok fazla imkanı KOBİ'lere sunduklarını anlattı.

Devam eden iş birlikleri ile KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmaya ve güncellemeye çalıştıklarının belirten Oğuz, bu çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

Türk Lirası, E ticaret, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Teknoloji Buluşmaları çevrim içi platformda başladı - Son Dakika Ekonomi


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