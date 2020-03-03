"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, firmaları dijital dünyaya hazırladıklarını belirterek, "Bu konuda dünyanın önde gelen şirketlerinden Vodafone ile birlikte çalışıyoruz. Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz." dedi.

Yavuz, Ticaret Bakanlığı ve TOBB'un himayelerinde E-Ticaret Sürekli Eğitim Merkezi ile E-Ticaret Merkezi AŞ tarafından TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ticarette yeni bir devrim yaşandığını söyledi.

200 yıl önce Sanayi Devrimi'nin ıskalandığını ifade eden Yavuz, "Bunun sıkıntısını hala yaşıyoruz. Sanayi Devrimi'ni kaçırdık ama şimdi önümüzde yeni bir devrim var. Bunun adı Elektronik Ticaret Devrimi. İnsanlar eskiden ticaret yolu üzerindeyse zengin oluyordu. İpek Yolu, Baharat Yolu bunun en güzel örnekleriydi. Bu ticaret yolları üzerindeki ülkeler, insanlar zenginleşirdi. Şimdi internet üzerinde 'siber otoban' var. Bu devrin ticaret yolu. Her evin, iş yerinin içinden geçiyor. Avustralya'nın en ücra köşesine bir tuşla mal satabiliyorsun. 20 trilyon dolarlık pazar, 7 milyar insan ekranın ucunda. Tüm dünya senin pazarın ama aynı zamanda senin rakibin." diye konuştu.

Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 9-10 civarında olduğuna dikkati çeken Yavuz, Türkiye'de toplam perakende ticaretin sadece yüzde 3'ünün elektronik mecradan yapıldığını bildirdi.

Yavuz, e-ticaretin geleceği için Türkiye'nin müthiş bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, Amazon'un Türkiye mağazasını açmasının bunun en büyük kanıtı olduğunu kaydetti.

"Alibaba.com"un da hiç mağazası bulunmadığı halde dünyanın en büyük perakende mağazası olduğunu anımsatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 11 Kasım'da Alibaba üzerinden 38 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. 78 ülkede, 22 bin markanın, 220 bin ürünü satıldı. Türkiye'nin en büyük şirketinin yıllık cirosunu bilen var mı? En büyük şirketimiz TÜPRAŞ'ın yıllık cirosu 20 milyar dolar civarında. Tüm bunlar tesadüf değil. Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin tamamının e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın sonucu bu. Petrol ve doğal gaz, devletleri ve elitleri zengin eder. Halkın zenginleşmesinin yoluysa ticaretten geçer."

Türkiye'nin e-ticarette ilk 25 ülke arasında olmadığına dikkati çeken Yavuz, "TOBB olarak bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Firmalarımızı dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu konuda dünyanın önde gelen şirketlerinden Vodafone ile birlikte çalışıyoruz. Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz." dedi.

Yavuz, TOBB'un tüm sektörü temsil eden sektör meclisiyle firmalara rehberlik ettiğini dile getirerek, sahadan gelen bilgiyi, politika tasarım süreçlerine en etkin şekilde yansıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Türkiye'nin dijital skorunu yükselttik"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit veren Türk Ordusu'na başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başladığı konuşmasında, şirketin paydaşlarıyla birlikte daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için çalıştığını söyledi.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği kapsamında ülkeyi şehir şehir gezdiklerini vurgulayan Deegan, şunları kaydetti:

"3 yıl önce TOBB ile dijital dönüşüm hareketini başlattık. 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları'na sponsor olduk ve çok güzel bir iş birliğine imza attık.TOBB ile birlikte Türkiye'yi şehir şehir geziyoruz. Dijitalleşme yolculuklarında KOBİ'lere rehberlik ediyoruz. Biliyoruz ki KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin dijital skorunu yükselttik. Elbette durmak yok, teknoloji gücümüzle işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Etkinlik kapsamında, e-ticaret ve e-ihracat konularında eğitimler veriliyor.