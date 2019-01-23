Türkiye Teknoloji Buluşmaları" Trabzon'da

Trabzon'da, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayelerinde, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat" temasıyla düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" yapıldı.

Trabzon'da, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayelerinde, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat" temasıyla düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" yapıldı.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın hızla dijitalleştiğine dikkati çekti.



Düzenlenen organizasyonun KOBİ'ler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Günümüzde cirolarına baktığımız zaman e-ticaret sitelerinin ilk sıralarda yer aldığını hep birlikte biliyoruz. Değişen ve hızla dönüşen bu yeni ticaret tarzına yazılım, sermaye ve tanıtım anlamında küçük ve orta işletmelerimizi de hazırlamak durumundayız. Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru fiyattan satmak piyasada yerini almak açısından büyük önem arz ediyor." diye konuştu.



Ustaoğlu, Türkiye'nin bu konuda 10-15 yıl öncesine göre çok büyük ivme kaydetmiş olsa da yolculuğun bitmediğini ifade ederek, çetin bir rekabetin yaşandığı bu alanda küçük orta ve büyük işletmelerin hazır olması, bu alanda yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmamak üzere tedbir alınması gerektiğini söyledi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da günümüzün artık dijital çağ olduğunu belirterek, bu çağda pazar olmanın değil, başkalarının pazarına girebilmenin önemli olduğuna dikkati çekti.



Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan dünyanın en değerli 500 markasının ilk 5'ini sadece teknoloji firmalarının oluşturduğuna dikkati çekerek dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.



"Türkiye'de dijital dönüşüm hareketini başlattık"



Vodofone Kobi Satış Bölüm Direktörü Yusuf Aysal da TOBB'un himayelerinde yaklaşık bir senedir çok önemli bir işe imza atıklarına işaret ederek, "Türkiye'de dijital dönüşüm hareketini başlattık ve Türkiye'nin dijitalleşmesi bizim en önemli önceliğimiz. Dünya değişiyor, ticaret değişiyor, bütün dengeler değişiyor." dedi.



TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir de Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 65'incisinin Trabzon'da yapıldığını aktararak, "Türkiye Teknoloji Bulaşmaları'nın bugün geldiğimiz 32'inci ilindeyiz. Toplamda 65 konferans ile 79 bin 400 kişiye ulaşmışız. Derdimiz Türkiye'yi karış karış dolaşarak dijitalleşmenin önemini, e-ticaretin ve özellikle bundan sonra bizim için çok daha revaçta olan e-ihracatı konuşmaktır." diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından program, Yusuf Aysal'ın moderatörlüğündeki "Başarılı Kobi Örnekleri" paneli ile devam etti.

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