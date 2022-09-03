TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti

03.09.2022 13:14
TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi gezdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi gezdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 5. gününde devam ediyor.

İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin kişinin gezdiği festivali, dördüncü gün ise 105 bin kişi ziyaret etti. Böylece TEKNOFEST KARADENİZ'i 4. günde gezenlerin sayısı 430 bine ulaştı.

TEKNOFEST, geride kalan 4 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın muhteşem akrobasi uçuşları da gerçekleştiriliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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