İlkokul öğrencilerinin engelliler için hazırladığı proje TEKNOFEST'te ödül aldı - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinin engelliler için hazırladığı proje TEKNOFEST'te ödül aldı

06.09.2022 12:42
İlkokul öğrencilerinin engelliler için hazırladığı proje TEKNOFEST'te ödül aldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e "Engelsiz Park Alanları Harita Uygulaması" projesi ile katılan ilkokul 4. sınıf öğrencileri, festivalden ödülle ayrıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e "Engelsiz Park Alanları Harita Uygulaması" projesi ile katılan ilkokul 4. sınıf öğrencileri, festivalden ödülle ayrıldı.

Osmaniye Merkez Güneysu İlkokulu öğrencileri Berkay Ata Sünbül ve Ecrin Yanmaz'dan oluşan "A01 Güneysu Teknoloji Çağı Çocukları" takımı, engellilerin park alanlarını kolay bulması için proje hazırladı.

Web sitesi tasarlayan çocuklar, sitede, 81 ildeki engelli sürücüler için ayrılan park alanlarını gösteren haritalara yer verdi.

Çocukların tasarladığı sitedeki haritada her ilin üzerindeki karekod okutulduğunda o ildeki engelsiz park alanları açılıyor. Park levhasına tıkladıktan sonra cep telefonuna gelen konumla engelliler park alanına ulaşabiliyor.

Projeyle, TEKNOFEST 2022 kapsamında Trabzon'da düzenlenen yarışmada finale kalan "A01 Güneysu Teknoloji Çağı Çocukları" takımı, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda ikincilik elde etti.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Berkay Ata Sünbül, AA muhabirine, engelli sürücüleri araç park alanlarına götüren harita uygulaması yaptıklarını söyledi.

Projeyi yerli ve milli Deneyap Yazılım Kart ve kamera sistemiyle hazırladıklarını anlatan Sünbül, "Web sitemizin Türkiye'de ve dünyada örneği ve benzeri bulunmamaktadır." dedi.

TEKNOFEST'e katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Sünbül, "Geldiğim için çok mutluydum. Birinci olacağımıza emindik ama ikinci olduk. Ondan bir gün önce ikinci olduğumuzu açıkladılar. Çok mutlu oldum. Selçuk Bey ile uçağımın olmasını ve onun gibi bilim adamı olmayı istiyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinin engelliler için hazırladığı proje TEKNOFEST'te ödül aldı - Son Dakika

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