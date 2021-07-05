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Türkiye, teknoloji ve deneyim ihracatını hızlandırdı - Son Dakika

Türkiye, teknoloji ve deneyim ihracatını hızlandırdı

05.07.2021 12:08
Türkiye, teknoloji ve deneyim ihracatını hızlandırdı, System.String[]

Ar-Ge ekibi Oksijen bünyesinde ürün ve servis geliştirmeye devam eden Vodafone Türkiye, Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda, yurt dışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapmaya devam ediyor.

Ar-Ge ekibi Oksijen bünyesinde ürün ve servis geliştirmeye devam eden Vodafone Türkiye, Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda, yurt dışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye'den yurt dışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapıyor.

Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlamayı hedefleyen Vodafone, Ar-Ge ekibi Oksijen bünyesinde geliştirdiği ürün ve servislerle diğer Vodafone pazarlarına örnek oluyor.

2018 yılından bu yana farklı alanlarda İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde hayata geçirdiği projelerle önemli başarılara imza atan Vodafone Türkiye, son olarak tüm Vodafone pazarlarında açık kaynak ve iş birliği temelli yazılım geliştirme stratejisine dayanılarak oluşturulacak Vodafone Yanımda mobil uygulama geliştirme projesinde global ekiplere teknoloji ve deneyim danışmanlığı veriyor.

"Teknoloji ve deneyim ihracına öncelik veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, teknoloji ve deneyim ihracının kendileri için öncelikli bir konu olduğunu belirterek, Türkiye'yi Vodafone'un mükemmeliyet merkezlerinden biri olarak konumlamak istediklerini aktardı.

Global deneyimlerini Türkiye'ye aktardıkları gibi, Türkiye'deki başarılı uygulamaları da yurt dışına ihraç ettiklerini bildiren Rerolle, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yerli ve milli ekosistemin gelişmesini destekliyor, bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Oksijen ekibimizin ürettiği yerli sertifikalı ürünlerle hem Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedefine destek veriyor, hem de bu ürünleri ihraç etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Oksijen'de edindiğimiz deneyimi kullanarak diğer ülkelerde benzer teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılından bu yana farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz dijitalleşme projelerini Vodafone Grubu ve diğer ülkelerdeki Vodafone operatörleri ile paylaşıyoruz.

Son olarak, Grubumuzun tüm pazarlarda müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak üzere açık kaynak ve iş birliği temelli yazılım geliştirme stratejisine dayalı bir Vodafone Yanımda uygulaması geliştirilmesi hedefiyle başlattığı projede teknoloji ve deneyim danışmanlığı vermeye başladık. Vodafone Türkiye olarak, dijitalleşme alanındaki uzmanlığımızla dünyaya örnek olacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Vodafone Yanımda deneyimi yurt dışına taşınıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre Vodafone Grubu, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda müşterilere en iyi dijital deneyimi sunmak üzere açık kaynak ve iş birliği temelli yazılım geliştirme stratejisine dayalı bir Vodafone Yanımda mobil uygulamasının kullanılmasını hedefliyor.

Bu doğrultuda başlatılan projede Vodafone Türkiye'den mühendisler de yer alıyor.

Vodafone Yanımda için paylaşımlı bir altyapı ve servisler oluşturulmasının hedeflendiği projede, Oksijen ekibi de uygulama altyapısının geliştirilmesi ve seçilecek deneyimlerin Vodafone Yanımda uygulama kataloğuna eklenmek üzere yeniden yazılması konusunda destek veriyor.

Projenin bir parçası olarak, tamamı Türk mühendislerden oluşan bir ekibin geliştirdiği modüller tüm Vodafone pazarlarında kullanılacak. Oksijen, ortak yaratım süreçlerine katılarak yeni servisler üretmeyi ve bu sayede daha fazla deneyim ihracı yapmayı hedefliyor.

Vodafone Türkiye, Ar-Ge faaliyetlerini Oksijen ekibi bünyesinde sürdürüyor.

2014 yılından bu yana 352 patent başvurusu yapan ve 51 patent alan ekip, bağımsız kuruluşlarla da Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

İTÜ Vodafone Future Lab'de 11 lisansüstü projede 23 öğrenciye, 5G Vadisi Programı'nda 18 öğrenciye burs desteği veren Oksijen, 2006 yılından bu yana 94 Ar-Ge projesine imza attığı İTÜ Teknokent'te ise halihazırda 271 kişilik Ar-Ge ekibiyle birlikte çalışıyor ve 15 projede yer alıyor.

Araştırma Geliştirme, Vodafone, England, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, teknoloji ve deneyim ihracatını hızlandırdı - Son Dakika Ekonomi


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