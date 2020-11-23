Türkiye tekstil üretiminde lider ülke - Son Dakika

Türkiye tekstil üretiminde lider ülke

23.11.2020 10:20
Türkiye tekstil üretiminde lider ülke, System.String[]

Türkiye'de tekstil üretimi 2020 yılında hem istihdam, hem de ihracat açısından en önemli üretim alanlarının başında gelirken, 2021 yılı içinse hedef büyüttü.

Türkiye'de tekstil üretimi 2020 yılında hem istihdam, hem de ihracat açısından en önemli üretim alanlarının başında gelirken, 2021 yılı içinse hedef büyüttü.

2020'de tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 35 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını ifade eden Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, tekstilin en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi. Zoom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kizek, "Yaklaşık bir milyon kişiye iş imkanı sağlanıyor. Perakende sektörüyle birlikte bu rakamın 2 milyon kişiyi geçiyor. Bununla birlikte dünyada söz sahibi olan bir ülke olarak 35 milyar dolarlık ihracatımız var. Dünyanın en büyük altıncı tedarikçisiyiz. Her yıl Türkiye'ye 15,5 milyar dolar net döviz girdisi sağlıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyoruz. 35 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız. Dünyadaki ekonomik durum, ihracat yapılan ülkelerin alım gücü bunda önem arz ediyor" dedi.

"Tekstilde ihtiyaç duyulan hammadde üretimi artırılmalıdır"

Tekstilde ihtiyaç duyulan pamuk, polyester ve sentetik elyaf üretimlerini artırmalar ithalatının azaltılması gerektiğini de ifade eden Kizek, "Bizim en fazla ithal ettiğimiz ham madde ürünlerimiz arasında pamuk, polyester ve sentetik elyaflar bulunmaktadır. Bizim en fazla ithal ettiğimiz ürünler ham maddelerimiz bunlardır. Ham maddeye çok ciddi döviz ödüyoruz. Türkiye'de bunun üretimini artırırsak dış ticaret fazlamız olacaktır. Bu da hem ülkemiz hem de tekstil üretimi açısından büyüme anlamına gelmektir. Var olan üretimlerin artırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"İhracatımız her yıl artarak devam ediyor"

Türkiye'nin tekstilde neredeyse ihracat yapmadığı ülke olmadığını da ifade eden Kizek, "Çin, Rusya, Avustralya, Güney Amerika, Japonya gibi pazarlarda ihracatı artırma hedefimiz var. Avrupa'da her zaman en önlerde olmak istiyoruz. Geri adım atmamamız lazım. Coğrafi avantajımız söz konusu. Bir de Afrika pazarı önemli. Hızla ihracatı artırdığımız bir pazar. Rusya yine çok önemli. Rusya'da ticari avantaj sağlarsak, serbest ticaret anlaşması gibi bir ayrıcalık olursa ihracatımız çok ciddi artar. Ocak ve şubat aylarında ihracatta düşüş yaşadık ancak mart ve nisanda toparlanma olacak. Özellikle Avrupa pazarında stokların fazla olması, müşterilerimizin biraz frene basması düşüşe neden oldu ama kısa sürede toparlanacağız. 2019'de ihracatımız 2018'ye göre yüzde 4 arttı. 2020'da da bu artışı sağlayacağız" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Türkiye tekstil üretiminde lider ülke

Cumhuriyet, İstihdam, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye tekstil üretiminde lider ülke - Son Dakika Ekonomi


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