Son Dakika Haberleri: Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası Başladı

Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası Başladı

45 dakika önce

Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası başkentte start aldı.

Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası Başladı, System.String[]
Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonası başkentte start aldı.

Ankara Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 43 kentten bin 100 sporcu katılıyor.

Şampiyona 17 Mart Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Organizasyonda dereceye girecek sporcular arasından Avrupa Poomse ve Plaj Poomse Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlenecek.

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) Başkanı Metin Şahin, tüm sporculara başarılar dileyerek, "Dünya ve Avrupa federasyonları gibi Türk federasyonu olarak poomse branşını destekliyoruz. Poomse branşının vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 1 ay sonra da ülkemizde Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluğu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınayarak, "Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Ankara, Avrupa, Türkiye, Spor
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