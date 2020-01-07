Türkiye tekvandoda 2020 Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılan tek ülke - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye tekvandoda 2020 Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılan tek ülke - Son Dakika Spor

Türkiye tekvandoda 2020 Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılan tek ülke

7 saat önce

Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılmayı başaran tek ülke oldu.

Türkiye tekvandoda 2020 Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılan tek ülke, System.String[]

Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılmayı başaran tek ülke oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue'den Türkiye'ye bir kutlama ve teşekkür mektubu geldi. Başkan Choue, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na en fazla sayı olan 6 kotayı birden kazanan Türkiye'yi kutlarken, bunu başaran tek federasyonun Türkiye Tekvando Federasyonu olduğunu vurguladı. Başkan Choue, para tekvando branşının kurulduğu günden bu yana en büyük destekçilerinden olan Türkiye'ye bu başarısından dolayı teşekkür etti.

ŞAHİN: TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, paralimpik oyunlara tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi. Başkan Şahin, "Para tekvandonun ilk yapılmaya başladığı dönemden itibaren bu branşa en çok desteği veren ülkelerin başında geldik. 10 yılı aşkın bir süredir engelli sporcularımızı destekliyoruz. Para tekvandonun 2020 programına eklenmesiyle birlikte tüm planlama ve programlarımızı bu yönde yaptık. Şu anda tam kadro kota alarak çalışmalarımızın karşılığını aldık. Şimdi hedefimiz Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımızın Tokyo'dan 3 veya 4 madalya ile döneceğine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin en fazla 6 kota elde edebileceği paralimpik oyunlarda Türkiye tüm kategorilerde kota kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut ülkemize kota kazandıran isimler olmuştu.


- Ankara
Chungwon Choue, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açacak
Türkiye geçen yıl en fazla İtalya'ya fındık sattı Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesi Esad'ı ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
18:26 Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti! - Son Dakika Spor
18:19 Guardiola'nın Manchester United Maçı Öncesi Basın Toplantısı - Son Dakika Spor
18:19 Burak Yılmaz: Şampiyonluk şansımız çok yüksek! - Son Dakika Spor
18:19 Guardiola, Solskjaer'in Yorumlarına Cevap Verdi - Son Dakika Spor
18:12 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
17:36 Barcelona, Arda Turan'a kapılarını kapattı - Son Dakika Spor
16:13 Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:31:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye tekvandoda 2020 Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılan tek ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]