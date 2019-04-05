Türkiye, Tekvandoda Tarihe İmza Atacak

Türkiye, Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye, Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



Avrupa Tekvando Federasyonunca 2 yıl önce Yunanistan'da gerçekleştirilen Açık Plaj Poomse Şampiyonası'nın ilk Avrupa ayağının Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, ilk kez düzenlenecek Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.



20 ülkeden yaklaşık 400 sporcu, plajda yerleştirilecek platformda şampiyonluk mücadelesi verecek.



Teknik kırış müsabakaları görsel şölene dönüşecek



Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Tekvando Birliği Organizasyon Komitesi Başkanı Ali Sağırkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulunca yapılan toplantılarda sporun görselliği ve çeşitliliği açısından farklı bir renge ihtiyaç duyulduğunun gündeme geldiğini söyledi.



Tekvandoyu renklendirmek, çeşitlendirmek amacıyla Dünya Tekvando Federasyonunca plaj poomse şampiyonası düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirten Sağırkaya, komitenin, turnuvanın formatı ve kıyafetleri üzerinde yoğun bir çalışma yaptığını kaydetti.



Plaj poomse hakkında bilgi veren Sağırkaya, sporcuların plajda, sahilde kurulan bir platformun üzerinde mücadele ettiklerini ve daha çok yaza hitap eden kıyafetlerle teknik sunumları gerçekleştirdiklerini belirtti.



Sporcuların normal poomse tekniklerinin dışında da kılıçların, tahtaların değişik tekniklerle kırılma hareketlerini sergilediklerini ifade eden Sağırkaya, teknik kırış müsabakalarının görsel şölene dönüştüğünü bildirdi.



"Tarih her zaman Türkiye'yi hatırlayacak"



İlk defa Dünya Açık Plaj Poomse Şampiyonası'nın 2017 yılında Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yapıldığını anlatan Sağırkaya, başarılı bir çalışma ortaya konulduğunu ve çok keyifli görüntülerin sahnelendiğini söyledi. Çok beğenilen turnuvanın Avrupa Şampiyonluğu'nun da düzenlenmesi yönünde bir karar alındığını aktaran Sağırkaya, bu doğrultuda ilk Avrupa Plaj Poomse Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.



İlk turnuvayı turizmin başkenti Antalya'da gerçekleştireceklerini dile getiren Sağırkaya, "İlk turnuvanın Türkiye'de olması çok önemli. Çok önemli ve tarihi bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Tarih her zaman Türkiye'yi hatırlayacak." diye konuştu.



Şampiyonanın Türkiye'de yapılmasında Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in büyük katkısı olduğunu vurgulayan Sağırkaya, " Böyle bir turnuvanın ülkemizde yapılıyor olması, kendisinin Avrupa'daki ağırlığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Dünya şampiyonasından fazla sporcu Türkiye'de yarışacak



Ali Sağırkaya, dünya şampiyonasına katılandan daha fazla sporcuyu Türkiye'de ağırlayacaklarını söyledi. 20 ülkeden yaklaşık 400 sporcu beklediklerini dile getiren Sağırkaya, Türk sporcuların da turnuvada yer alacaklarını dile getirdi.



Dünya şampiyonasında birinci olan Türk sporcuların olduğunu aktaran Sağırkaya, şöyle devam etti:



"Avrupa Şampiyonası'nda da önemli bir başarı elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Tarihte ilk defa yapılan ve ülkemizde gerçekleştirilen turnuvada kendi sporcularımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Sporcularımız oldukça iyi. Federasyon olarak güzel işler yapıyoruz. Teknik direktörümüz Ali Şahin, 2018 yılında dünyada en başarılı teknik direktör seçildi."



Turnuvanın Antalya'nın Kemer ilçesinde yarın yapılacağını ve bir gün süreceğini belirten Sağırkaya, format gereği müsabakaların kısa sürdüğünü sözlerine ekledi.

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