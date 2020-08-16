Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kuruluş çalışmaları - Son Dakika

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kuruluş çalışmaları

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nı kurma çalışmalarını yürüten 12 televizyon kanalının yönetim kurulu başkanı, Antalya'nın ardından ikinci toplantısını Eskişehir'de yaptı.

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kuruluş çalışmaları, System.String[]

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nı kurma çalışmalarını yürüten 12 televizyon kanalının yönetim kurulu başkanı, Antalya'nın ardından ikinci toplantısını Eskişehir'de yaptı.

Es Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirdaş'ın ev sahipliğindeki toplantıda; Antalya Kanal V, Kahramanmaraş Aksu TV, Afyonkarahisar Kanal 3, Adıyaman Mercan TV, Elazığ Kanal 23, Bucak Kanal 15, Malatya ER TV, Kayseri Olaytürk TV, Mavi Karadeniz TV, Çiftçi TV ve Denizli Deha Tv'nin yöneticileri bir araya geldi.

Antalya'da yapılan ilk toplantıda kurucu üyelerin oy birliğiyle Sendika Başkanı seçilen Kanal V Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, toplantı hakkında bilgi verdi. Kaya, "Bugün burada ikinci toplantımızı yapıyoruz. Kararımız doğrultusunda Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nı kurmak üzere buradayız. Misafirperverliği için Eskişehir ES TV sahibi Özgür Fetih Demirdaş meslektaşımıza teşekkür ederiz" dedi.

Amaçlarının sendika çatısı altında toplanarak güçlerini birleştirmek olduğunu belirten Kaya, "Amaç iş kolumuzda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplamak suretiyle güçlerini, tecrübelerini imkanlarını birleştirerek üyelerinin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü olmalarını sağlamaya, ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerini dayanışma ve iş birliği yoluyla birlikte korumaya ve geliştirmeye çalışmak olan sendikamızı bugün burada hep beraber imza altına alıp kuracağız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

Es Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirdaş, toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu ve keyfini yaşadıklarını belirtti. Demirdaş, "Antalya da ki ilk toplantımızda dernek mi sendika mı olacağına dair bir karara vardık. Daha sonra sendika olacağına karar verdik. İkinci toplantımızı Eskişehir'de yaptık. Tabi ev sahipliği yapmanın gururunu ve keyfini de yaşadık. Burada yönetim kurulumuzu belirledik." ifadelerinde bulundu.

Amaçlarının tek bir çatı altında toplanmak olduğunu belirten Demirdaş, "Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kurarak RTÜK'e bağlı yayın yapan tv kuruluşlarını bir araya getirip sendika çatısı altında topladık. Amacımız güçlerimizi, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşarak ortak bir havuz oluşturmak. Burada ki üyelerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha güçlü bir yapıya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu sendikayı kurmuş bulunmaktayız" dedi.

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası olarak bundan sonraki çalışmalar hakkında da bilgi veren Demirdaş, "Tabi Bundan sonra daha sık toplantılar yaparak, bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuşacağız. Burada yayıncı meslektaşlarımızın haklarını resmi makam ve mercilerde temsil etmek, haklarını korumak, savunmak yine aynı şekilde ana gelir kaynakları olan ajanslarla, özel ve tüzel kurumlarla görüşmeler yaparak buradaki meslektaşlarımızın gelirini artırmak amacımız. Bunları yapacağız. Daha fazla ortak yayınlar yapacağız. Bu ortak yayınlarla daha fazla kitlelere ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise "Bugün Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kurucular kurulu olarak Türkiye'mizin güzel şehri Eskişehir'de bu sektörde kendi illerinde başarılı olan televizyon temsilcileri ve sahipleri ile bir araya geldik. Sektör çok hızlı ilerliyor. İnternet televizyonculuğu bir yandan ilerliyor. Bütün bunlarla alakalı istedik ki kurumsal bir çatı altında toplanalım. ve sıkıntılarımızı, problemlerimizi devlet nezdinde olsun, hükümet nezdinde olsun bir araya gelerek sendikalaşarak bu faaliyetleri bir ara da sürdürerek bir noktaya vardırmak istedik. Bugün kurucular kurulumuzu belirledik. Yakın bir zamanda sendikanın kurulumu tamamlandıktan sonra Ankara'daki yerimizde faaliyete geçeceğiz. Ondan sonraki süreç hızlı bir şekilde inşallah ilerleyip devam edecek. Bugün sektör adına mutlu ve umutlu bir gündeyim" ifadelerinde bulundu.

Denizli Deha TV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelik de, "Toplantılarla gündemimizi belirledik, yönetim kurulumuzu belirledik. Amacımız yasalar dahilinde sendika olarak toplumsal ve kültürel anlamda bir takım şeyler yapabilmek. Olumlu şeyler yapmak istiyoruz. Zaten hep birbirini tanıyan insanlar. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nın kurucuları, Sendika Başkanı Antalya Kanal V Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, Başkanvekili Eskişehir ES TV Özgür Fetih Demirdaş, Başkan Yardımcıları Kahramanmaraş Aksu TV Cüneyt Beyit, Afyonkarahisar Kanal 3 Mehmet Emin Güzbey, Adıyaman Mercan TV İbrahim Aslan, Elazığ Kanal 23 Yunus Evliyaoğlu, Bucak Kanal 15 Hüseyin Dilek, Malatya ER TV Mustafa Eren, Kayseri Olaytürk TV Osman Çiftçi, Mavi Karadeniz TV Fuat Kuş, Çiftçi TV Tarık Çanak ve Denizli Deha Tv Vehbi Bülent Çelik isimlerinden oluştu.

Toplantının ardından şehir turuna çıkan gurup Eskişehir'e hayran kaldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kuruluş çalışmaları - Son Dakika
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