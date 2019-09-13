Son Dakika Haberleri: Türkiye, temmuzda AB ile 1,2 milyar ticaret fazlası verdi
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Türkiye, temmuzda AB ile 1,2 milyar ticaret fazlası verdi

1 saat önce

Türkiye, temmuzda Avrupa Birliği (AB) ile 1 milyar 263,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, temmuzda AB ile 1,2 milyar ticaret fazlası verdi, System.String[]

Türkiye, temmuzda Avrupa Birliği (AB) ile 1 milyar 263,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin temmuz ayında toplam ihracatı 181,2 milyar avro, ithalatı da 181,3 milyar avroya ulaştı. AB, temmuz ayında yaklaşık 100 milyon avro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nin ise temmuz ayında toplam ihracatı 206,5 milyar avro, ithalatı 181,7 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 24,8 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, temmuz ayında AB'ye 7 milyar 639,3 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 375,7 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, temmuzda 1 milyar 263,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında AB'ye yaklaşık 47,2 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 42,3 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,9 milyar avro geçti.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:03 Kaynak: AA
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