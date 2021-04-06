Türkiye Tenis Federasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Tenis Federasyonu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli mücadele döneminde milletimizin sesini duyurmak için 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı 101 yaşında. Köklü geçmişi ile ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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