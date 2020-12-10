Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un annesi vefat etti

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Cengiz Durmuş'un annesi Hanımzer Durmuş dün gece hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta başkanımız Cengiz Durmuş olmak üzere kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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