Türkiye Tenis Federasyonu: "Bütün sporcu, antrenör, velilerimiz ve toplumumuzun sağlığı önceliğimiz" - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu: "Bütün sporcu, antrenör, velilerimiz ve toplumumuzun sağlığı önceliğimiz"

Türkiye Tenis Federasyonu, tüm önlemlerin alınmasına karşın Ankara Tenis Kulübünde 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından sonuçların yakinen takip edildiğini, temaslı 36 kişinin koronavirüs testinden geçirildiğini ve sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Türkiye Tenis Federasyonu, tüm önlemlerin alınmasına karşın Ankara Tenis Kulübünde 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından sonuçların yakinen takip edildiğini, temaslı 36 kişinin koronavirüs testinden geçirildiğini ve sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

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Federasyondan yapılan açıklamada, salgının başladığı ilk günden itibaren devletin belirlediği önlemler çerçevesinde hızla tedbirlerin alındığı, tüm turnuvaların anında iptal edildiği belirtildi.

Bu süreçte kulüplerin tekrar açılmaları halinde uygulamaları için her bir kulübe federasyon tarafından hazırlanan Kovid-19 önlemlerinin iletildiği ve kulüplerle bu sürecin oldukça koordineli bir şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm önlemler alınmasına rağmen maalesef her birimize çok yakın olan bu virüs Ankara Tenis Kulübünde (ATK) ortaya çıktı. Ankara Tenis Kulübünde görev yapan 2 kondisyonerimiz ve 1 antrenörümüzün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Gerekli bilgilendirme ATK tarafından bilgimiz dahilinde tüm kulüp üyelerine yapıldı ve üyeler test yaptırmaları için yönlendirildi. ATK'den federasyonumuza gelen bilgilendirme doğrultusunda biz de ivedilikle önlemlerimizi alarak ATK'de antrenman yapan TOHM sporcularımızın antrenmanlarını Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlara aldık."

Gençlik ve Spor Bakanlığına konuyla ilgili gerekli tüm bilgilendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an için TOHM sporcularımızda koronavirüs belirtisi yok fakat tedbir amaçlı testleri yapılacak. Türkiye Tenis Federasyonu olarak doğrudan sağlıkla ilgili bu konuyu çok önemsiyor ve yakinen takip ediyoruz." denildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerince Ankara Tenis Kulübünde temaslı 36 kişinin koronavirüs testinden geçirildiği ve sonuçlarının negatif çıktığı kaydedilerek, "Tedbir amaçlı ATK'daki antrenmanlar geçici olarak iptal edilmiştir. Bütün sporcu, antrenör, velilerimiz ve toplumumuzun sağlığı bizim önceliğimizdir. Türk tenisinin başarısı için yine hep birlikte çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Tenis Federasyonu: 'Bütün sporcu, antrenör, velilerimiz ve toplumumuzun sağlığı önceliğimiz' - Son Dakika Spor
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