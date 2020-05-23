Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri bugün Prof. Dr. Hayri Ertan'ın Kinesiolojik Anatomi dersi ile sona erdi.

6 Mayıs'ta başlayan ve 14 gün boyunca devam eden seminerin 14 dersine toplam 7 bin 700 kişilik katılım gerçekleşirken, kapanış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, seminere katılan eğitmenlere, özverili bir çalışmayla bu eğitimin gerçekleşmesini sağlayan TTF Eğitim Kurulu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Tenis camiasının çok değerli, çok anlamlı bir 14 gün geçirdiğini ifade eden Cengiz Durmuş, "Ben de 14 gün boyunca antrenörlerimizle birlikte, tüm camiamızla birlikte bu keyifli semineri dinledim. Önümüzdeki günlerde bir bayram yaşayacağız, umarım dünyanın şu an başına bela olan bu pandemi süreci ülkemizde de bir an önce biter ve çifte bayram yaşarız. Bütün camiamıza aileleri ile sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum ve neşe ile tenis kortlarında buluşmak umuduyla herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.