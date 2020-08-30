Türkiye Tenis Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Tenis Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz milletimizin milli mücadele sürecinde en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi'nin 98. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."