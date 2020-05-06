Türkiye Tenis Federasyonundan Çevrimiçi Hakem Gelişim Semineri

Türkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arayı verimli geçirmek için Çevrimiçi Hakem Gelişim Semineri başlatılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulu, kule hakemleri için 9, 10, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde seminer düzenleyecek.

Seminere katılmak isteyen ulusal kule hakemleri, 8 Mayıs Cuma günü saat 12.00'ye kadar federasyonun internet ve mobil uygulaması "i-kort" üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu seminer, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.