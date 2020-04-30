Türkiye Tenis Federasyonundan Kovid-19 süreciyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Tenis Federasyonundan Kovid-19 süreciyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Türkiye Tenis Federasyonundan Kovid-19 süreciyle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle duran faaliyetlerin tekrar başlaması için Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda hareket edileceğini duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonundan Kovid-19 süreciyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle duran faaliyetlerin tekrar başlaması için Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda hareket edileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu süreçte uluslararası tenis camiasındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu gelişmeleri ve branşımıza özgü özellikleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bilfiil paylaşıyoruz. Bilim insanlarının hala üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, bilinmezlerle dolu küresel bir salgınla dünyamız mücadele ederken Türkiye Tenis Federasyonu olarak aldığımız her kararda önceliğimizin sporcu sağlığı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra normalleşme sürecine geçilmesi ve kulüplerimizin yeniden faaliyete girmesi hakkında Bakanlığımızca yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda tenis kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Açıklamada, Kovid-19 sürecinde kulüplerin alması gereken önlemler ve atması gereken adımlarla ilgili de bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:16 Kaynak: AA

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