Türkiye Tenis Federasyonundan tesis kullanımına ilişkin açıklama

Türkiye Tenis Federasyonu, 4 Mayıs'tan itibaren kendilerine bağlı kulüp ile akademilerde, hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla asgari sayıda milli sporcunun antrenman yapabileceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığının, il müdürlükleri ile 15 federasyona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu resmi yazı gönderdiği belirtilerek, "Hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki açık spor tesislerinin özelliklerine göre asgari sayıda milli sporcunun antrenman yapabilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması istenmiştir." denildi.

2021 Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'na hazırlanan yüzme branşı dışındaki olimpik ve paralimpik havuz sporcularının da tüm tesislerde antrenman yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması istendiği vurgulanırken, "Bu doğrultuda, Türkiye genelinde federasyonumuza bağlı tenis kulüpleri ve akademilerde de hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla açık spor tesislerinin özelliklerine göre asgari sayıda milli sporcunun antrenman yapabilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması, 2021 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan olimpik sporcuların antrenman yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara uyulması zorunludur." ifadelerine yer verildi.