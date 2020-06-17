"Türkiye teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Pençe- Kartal' operasyonu hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 'Pençe-Kartal' operasyonu hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir. Ülkemizin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ülkemize saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullanmaktadır. Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

(İHA)