Son Dakika Haberleri: "türkiye teröre teslim olmayacaktır"
Son Dakika Güncel 'türkiye teröre teslim olmayacaktır'

"türkiye teröre teslim olmayacaktır"

1 saat önce

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmeye yönelik büyük bir adım olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz teröre teslim olmayacaktır" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmeye yönelik büyük bir adım olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz teröre teslim olmayacaktır" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmede bulundu. Uysal, "Bu operasyon Türkiye'nin en önemli güvenlik sorununa karşı başlatılmıştır. Türkiye, terörle mücadele etmeye devam ediyor ve edecektir. Kararlılığımızı böylece tüm dünyaya duyurmuş olduk" diye konuştu.

"İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" diyen Uysal, "Kalbimiz ve dualarımız Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle birlikte" dedi.


Nişantaşı Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı Bakan Selçuk: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:10:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "türkiye teröre teslim olmayacaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]