Son Dakika Haberleri: "Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"
Son Dakika Güncel 'Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir'

"Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Tel Abyad'da 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Tel Abyad'da 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu
Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]