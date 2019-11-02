"Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Tel Abyad'da 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Tel Abyad'da 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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