Türkiye Tıbbı ve Aromatik Bitkilerde Dışa Bağımlılıktan Kurtulacak"

"Türkiye tıbbı ve aromatik bitkilerde dışa bağımlılıktan kurtulacak"BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu büyük ilgi görürken, Türkiye'nin bu konuda dışa bağımlılıktan kurtarılması hedefleniyor.

"Türkiye tıbbı ve aromatik bitkilerde dışa bağımlılıktan kurtulacak"



BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu büyük ilgi görürken, Türkiye'nin bu konuda dışa bağımlılıktan kurtarılması hedefleniyor. BAÇEM'de düzenlenen üçüncü kursa 11 ilden ve değişik meslek guruplarından 75 kişi katılırken, kursun üçüncü gününde fide dikimi uygulaması yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde, naneden kekik'e kadar 200 çeşit tıbbı ve aromatik bitki üretilirken, bu güne kadar açılan kurslarda da 350 vatandaş eğitim aldı. Dizi oyuncusundan tıp doktoruna kadar çok değişik mesleklerde vatandaş tıbbı ve aromatik bitki üretimine katıldı. Burhaniye'nin tıbbı ve aromatik bitkiler merkezi haline geldiğini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, üretimin artması ile bu konuda dışı bağımlılığın sona ereceğini söyledi. Kursiyerler soğuk havaya rağmen, fidan dikim uygulamasına büyük ilgi gösterdi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda yüksek lisans öğrencisi olduğunu anlatan Selin Kayalı, "Tezimin konusuyla alakalı olduğu için buradayım. Sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınma için tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bize bu olanağı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi. Urfa'dan geldiğini anlatan Ziraat Mühendisi Salih Oba'da, " Tıbbı aromatik bitkilerin çiftçilerimiz için ekstra bir gelir kaynağı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bitkilerle ülkeye döviz kazandırabiliriz" dedi. Dizi oyuncusu Şive Şenozan ise, Oyuncuyum.BAÇEM'e tıbbı ve aromatik bitkiler eğitimine geldim. Aromatik ve tıbbı bitkilerin ülkemizde henüz yeterince tanınmadığını ve gelişmediğini düşünüyorum. BAÇEM sayesinde de çok çok gelişeceğine inanıyorum. Çünkü, gerçekten burası, bu konuda insanları bilinçlendirmek ve geliştirmek için çok büyük emek ve caba sarf ediyor" dedi. Bandırma'dan gelen İsmail Balat ise, " Ben tıbbı ve aromatik bitkileri kurutup ihraç ediyorum. Doğada olanlar bize yetmiyor. Bu işe Avrupa'dan çok talep var Bu işi bizim ekmemiz lazım. Köylümüze ek bir gelir olur. Çok da güzel olur. Bu işin önü açık" dedi. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu da," Tıbbı ve aromatik bitkiler konusunda Balıkesir'i merkez yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir'i ve dolayısıyla BAÇEM etrafında biz bu işin gelişmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tıbbı ve aromatik bitkiler konusu bitkisel ilaçlarla alakalı. Bakanlığın da destekleri de var. Kalkınma planı öncelikleri arasında. Bu bitkilerle, ülke ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtarmış olacağız. Çünkü, tıbbı ve aromatik bitkiler sadece ilaç da değil, kozmetikte, boyada ve diğer parfümeri, aromaterapi gibi sektörlerde çok fazla kullanılmaktadır. Bunun için ülke ekonomisinde, pek çok alanda dışa bağımlılıktan kurtaracak diye düşünüyorum" dedi.

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