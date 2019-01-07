Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'na Doğru

Kırklareli
'ndeki oda ve borsalar Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"na hazırlanıyor.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) şura öncesi toplantı düzenlendi.
KTSO Başkanı Soner Ilık, burada yaptığı konuşmada, kentteki tüm sorunların, istek ve beklentilerin şurada masaya yatırılacağını söyledi.
"10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"nı önemsediklerini ifade eden Ilık, şuranın Kırklareli için verimli geçeceğine inandıklarını ifade etti.
Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.