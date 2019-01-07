Son Dakika Haberleri: Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'na Doğru

Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'na Doğru

1 saat önce

Kırklareli'ndeki oda ve borsalar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"na hazırlanıyor.

Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'na Doğru, System.String[]
Kırklareli'ndeki oda ve borsalar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"na hazırlanıyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) şura öncesi toplantı düzenlendi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, burada yaptığı konuşmada, kentteki tüm sorunların, istek ve beklentilerin şurada masaya yatırılacağını söyledi.

"10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası"nı önemsediklerini ifade eden Ilık, şuranın Kırklareli için verimli geçeceğine inandıklarını ifade etti.

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:38 Kaynak: AA

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