Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapıldı.
Kumla Mahallesi'ndeki şampiyonanın 5. ayağında, 4 kategoride toplam 33 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda kategorilerinde en iyi dereceyi elde eden sporculara kupaları, Kumla İskelesi'nde düzenlenen törenle verildi.
Şampiyonada dereceler şöyle oluştu:
Kategori 1:
1. Taner Oruç
2. Cafer Yıldırım
3. Ercan Akman
Kategori 2:
1. Hakan Ertarman
2. Yiğit Sercan Yalçın
3. Faruk Güzelçalışkan
Kategori 3:
1. İsmet Toktaş
2. Emir Zümrüt
3. Tuna Muhtar
Kategori 4:
1. Emin Cem Yalın
2. Hakkı Ağaoğlu
3. Erhan Akbaş
En hızlı çıkış: Emin Cem Yalın (04.22.8)
En iyi takım: GP Garage My Team