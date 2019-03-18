Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Akcan: "Modern Seralarla Artacak Fide Talebine Hazırız"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, fide sektöründeki gelişmelerin seracılıkta yaşanacak atılımın lokomotifi olacağını söyledi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, fide sektöründeki gelişmelerin seracılıkta yaşanacak atılımın lokomotifi olacağını söyledi.



Modern seraların artması için Ziraat Bankası tarafından verilen yatırımın yüzde 75'ine kadar olan kısmını sağlayan, 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli, yüzde 8,25 faizli kredi paketinin ciddi bir talep oluşturduğunu ifade eden Akcan, "Modern seraların artışı hazır fideye olan talebi de artıracak. Fide sektörümüz her açıdan bu artışı karşılamaya çoktan hazır" dedi.



Ülkemizde fide sektörünün endüstriyel tarımın en genç dalını oluşturduğunu, buna rağmen kısa süre içinde 350 milyon doları aşan ciroya ulaştıklarını aktaran Savaş Akcan, "Ülkemizde 2000'li yıllarda sebze üretiminde hazır fide kullanımı sadece örtü altı alanların bir bölümünde kabul görüyordu. Şimdi ise örtü altı sebzeciliğin tamamında, açık alanların %75'inde hazır fide kullanılıyor. Birkaç yıl içinde açık alanlarda da %100 hazır fide kullanılacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hazır fide sektörü seracılığın lokomotifidir"



Sektörde ilk zamanlarda sadece domates fidesine ilgi olduğunu, ancak zamanla yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere tüm türlerde talebin arttığını vurgulayan Akcan, bu gelişmenin nedenlerini şöyle açıkladı:



"Birliğimize bağlı Fide Üreticileri Birliği (FİDEBİRLİK) 2008 yılında 41 firma ile kurulduktan sonra sektör hızla büyüdü. Üreticilerimize hazır fide kullanımının avantajlarını çok iyi anlattık. Çiftçilerimiz başarılı bir sebze yetiştiriciliğinde, uygun nitelikli çeşit seçimi ve kaliteli fide kullanımının büyük bir önem taşıdığını yaşayarak gördüler. Talep yükseldikçe 2000 yılında 220 dekar olan hazır fide üretilen alan 10 kat artışla 2125 dekara çıktı. Sektördeki firmalarımızın sayısı 150'ye ulaştı, teknik kapasiteleri de arttı. Günümüzde fide firmaları sebze fidesi üretiminin yanı sıra süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkilerin fidesini de üretiyor."



Hazır fide üretimi artacak



"Türkiye'de 2000 yılında 150 milyon adet fide üretilirken, 2010 yılında 2 milyar 600 bin adete, 2018 yılında da 4 milyar adete çıktı. Son 20 yılda 26 kat, son 10 yılda yüzde 53'lük bir üretim artışı var" şeklinde konuşan Akcan, modern seraların artırmasıyla birlikte oluşacak hazır ve aşılı fide talebini karşılayacak kapasiteye sahip olan sektörün seracılığın çekici gücü olmaya devam edeceğini vurguladı.



Tarım ve Orman Bakanlığının fide üreticisinin sahip olması gereken donanımlar ile ilgili bir yönetmelik taslağını sektörün görüşüne açtığını ve fide üreticilerinin A ve B sınıfı olmak üzere ayrı ayrı tanımlanmak istendiğini haber veren Akcan, fide sektörünün yakaladığı başarının artması için üretimin modern seralarda, otomatik sulama, gübreleme ve havalandırma teknikleriyle yapılmasının devam etmesi gerektiğini aksi halde mevcut kazanımların heba olacağını, sektörün uzun süreden beri mücadele ettiği kayıt dışı ve kalitesiz üretimin artacağını söyledi. - ANKARA

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