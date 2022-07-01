Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Akcan:  "Süs Bitkilerinden Alınan Kdv Oranı Yüzde 8'e Düşürülmeli"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, aynı üretim alanında faaliyet gösteren sektörler arasında KDV oranının yüzde 18 olduğu tek sektörün süs bitkileri olduğunu belirterek, "Nefes almamız için süs bitkilerinden KDV'nin, yüzde 1 olmasa bile yüzde 8'e düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

TÜRKTOB ve SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, süt bitkilerinde uygulanan KDV oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' kapsamında yeşil yatırımları teşvik eden politikalarının kısa sürede ve etkili sonuç vermesi için süs bitkileri sektörünün ürün ve hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanması gerektiğini vurgulayan Savaş Akcan, şunları kaydetti:

"SÜS BİTKİLERİNDE KDV DÜŞERSE, GELECEKTE DAHA AZ KARBON VERGİSİ ÖDERİZ"

"Yeşil ekonomiye uyum sağlanması, karbon yutaklarının artması, önümüzdeki süreçte ülkece ödeyeceğimiz karbon vergilerinin azalması, kırsalda çiftçi istihdamının, üretimin ve ihracatımızın artması, kısaca milli ekonomimiz ve yerli üretim süs bitkilerimizle nefes almamız için süs bitkilerinden de KDV'nin yüzde 1 olmasa bile yüzde 8'e düşürülmesini talep ediyoruz.

Dünyada iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele politikaları hız kazanırken, diğer yandan iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı da giderek güçlendi. Salgın sonrası dönemde ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir biçimde sağlanması hedefi dünya ekonomisinin neredeyse tüm aktörleri tarafından benimsendi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendiriyor.

'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan çevre kirliliği ile savaş ve karbon emisyonlarının azaltılması için süs bitkileri sektörüne her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Ayrıca süs bitkileri sektörünün gıda kadar önemli olduğunu küresel Covid salgını sürecinde bir kez daha anlaşıldı.

"SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ, YENİ EKONOMİNİN AKTÖRÜ KONUMUNA GELDİ"

Biz tarımsal üretimin en önemli alanlarından biriyiz. Yan sektörlerimizde birlikte yarattığımız katma değerin artması için daha çok desteklenmemiz gerektiğini defalarca dile getirdik. Şimdi yeni, yeşil, döngüsel ekonominin ana aktörü konumuna geldik.

Yaşadığımız ekonomik süreçte biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Kolay uygulanabilir, hızlı sonuç alınacak ve devletimize yük olmayacak taleplerimizden şu an için sadece birini tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tohumculuk içinde tohum, fide ve fidanda KDV yüzde1 olarak belirlendi. Aynı üretim alanı içinde olmamıza rağmen KDV oranı yüzde 18 olan tek sektör süs bitkileri kaldı. Rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde süs bitkilerinin KDV oranı ortalaması yüzde 8'dir."