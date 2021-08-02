Türkiye, Tokyo 2020'de günü 2 madalyayla kapattı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününü Türkiye, 2 bronz madalya kazanarak tamamladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde Türkiye'den 5 branşta 1 takım, 11 bireysel sporcu mücadele etti.

Çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi.

Bu sonuçla grubu 3. tamamlayan ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti.

Güreşte 2 madalya

Grekoromen stil 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, bronz madalya maçında İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek kariyerinin 3. olimpiyat madalyasını elde etti. Bu başarıyla Rıza, üçer olimpiyat madalyası bulunan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile güreşçi Hamit Kaplan'ı yakaladı.

Kadınlar 76 kiloda güreşen Yasemin Adar ise repesajdan gelerek Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bronz madalya maçına çıktı. Yasemin, rakibini 24 saniyede tuşla yenerek madalyaya uzandı. Güreşte Türkiye'nin ilk kadın dünya şampiyonu olan Yasemin, bunun yanına olimpiyat madalyası alan ilk Türk kadın güreşçi unvanını da ekledi.

Milli güreşçi Cenk İldem ise son 16 turunda Bulgar Kiril Milenov Milov'a yenilerek final şansını yitirdi. Cenk, rakibinin finale çıkamamasından dolayı repesaja da çıkamadı ve Tokyo 2020'ye veda etti.

Cimnastikte 4 final

Üç milli cimnastikçi, 2 kategoride 4 final mücadelesi verdi.

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde ilk kez Tokyo 2020'de finale yükselme başarısı gösteren milli cimnastikçiler, madalyaya uzanamadı.

İki farklı finalde performans sergileyen Adem Asil, atlama masasında 6, halkada ise 7. oldu. Halkada yarışan İbrahim Çolak 5, atlama masasında yarışan Ahmet Önder ise 7. tamamladı.

Diğer branşlar

Atletizmde milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalinde koştu. Yasemin, yarışı 14.46.49'la bitirdi ve olimpiyat 8'incisi oldu.

Erkekler çekiç atmada Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı. Aynı branşta yarışan Özkan Baltacı, 63.63 metrelik atışıyla, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

Atıcılıkta mücadele eden Özgür Varlık 25 metre çabuk atış tabanca, Ömer Akgün ise 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisinde elemelerini geçemedi.

Öte yandan oyunlarda bugün yapılması gereken yelken yarışları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Milli sporcular Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan çifti ile Ateş- Deniz Çınar kardeşlerin de yer aldığı yelken yarışları kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.