Son Dakika Haberleri: Türkiye, Tokyo'da yatırımcı arayacak

Türkiye, Tokyo'da yatırımcı arayacak

20 dakika önce

Enstrüman çeşitliliğini artırmak isteyen Türkiye, Tokyo'da yatırımcı toplantıları organize etmesi için 3 kurumu yetkilendirdi.

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Enstrüman çeşitliliğini artırmak isteyen Türkiye, Tokyo'da yatırımcı toplantıları organize etmesi için 3 kurumu yetkilendirdi. Toplantılar 25 Şubat'ta başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:05 

Türkiye, Tokyo, Ekonomi
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