Türkiye, Tokyo'da yatırımcı arayacak
20 dakika önce
Enstrüman çeşitliliğini artırmak isteyen Türkiye, Tokyo'da yatırımcı toplantıları organize etmesi için 3 kurumu yetkilendirdi.
Enstrüman çeşitliliğini artırmak isteyen Türkiye
, Tokyo
'da yatırımcı toplantıları organize etmesi için 3 kurumu yetkilendirdi. Toplantılar 25 Şubat'ta başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:05
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