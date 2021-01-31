KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip - Son Dakika

KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip

31.01.2021 11:01

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal edilmesinin ardından bu organizasyona talip olduklarını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal edilmesinin ardından bu organizasyona talip olduklarını söyledi.

Gözgeç, AA muhabirine, İngiltere'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle organizasyonun Londra'da yapılmasından vazgeçildiğini belirtti.

Bu sürecin ardından organizasyonun Türkiye'de yapılması için çalışmalara başladıklarını anlatan Gözgeç, "Avrupa Kota Müsabakaları'na talip olacağız. Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunacağız. Türkiye'de yapılması için çok cazip tekliflerimiz olacak. İngiltere'de sporcu başı bir günlük yatak parası 150 pound. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Boks Federasyonu bünyesinden karşılayıp gerekirse para almayacağız. Cazip olsun diye böyle bir teklifimiz olacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'den de yardım talep edeceğiz. Benim de kendi kişisel girişimlerim var." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, organizasyonunun Türkiye'de yapılmasının Türk boksörlere avantaj sağlayacağını dile getirerek, "Psikolojik olarak sporcular üzerinde çok büyük etkisi olacak. Türkiye'nin dışındaki her yer bize gurbet ama kendi evimizde olunca sporculara öz güven gelecek. Organizasyonda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Bir otelin içinde 7 günlük yaşam olacak. Ondan sonra da sağ salim memleketlerine göndereceğiz. Tarih değişmezse nisan ayının 22'sinde olacak." diye konuştu.

Kovid-19 sürecini Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha iyi yönettiğini vurgulayan Gözgeç, "Ülke olarak yaptığımız organizasyonları görüyorsunuz. Dünyaya örnek organizasyon yapıyoruz. Bunu alabilirsek en kralını yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip
KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip
KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip
KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip

Türkiye, Londra, Tokyo, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Özdemir 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi yaptı, çıkan sonuç Ertuğrul Özkök'ü üzdü Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu
Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı         
11:48
Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı         
11:39
Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu         
11:02
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar         
10:28
Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler         
10:08
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 12:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei