Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları için başvuruyu yarın yapacak

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında yapılması planlanan ve Kovid-19 nedeniyle iptal edilen Avrupa Kota Müsabakaları'nın Türkiye'de düzenlenmesi için yarın başvuru yapacaklarını söyledi.

Başkan Gözgeç ve milli sporcular, Tokyo Olimpiyat Oyunları Kota Müsabakaları hazırlık sürecini değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Gözgeç, "22 Nisan'da Avrupa Kıta Elemeleri vardı Londra'da, mayıs veya haziranda da Paris'te dünya elemeleri vardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ulusal federasyonlarla toplantı yaptılar. Londra ve Paris'i iptal ettiklerini açıkladılar. Dünya elemeleri olamayacak. İkisini birleştirdiler. 22 Şubat'ta bu organizasyonların yapılacağı yer belli olacak. Biz yarın saat ikiye kadar teklifimizi ileteceğiz." ifadelerini kullandı.