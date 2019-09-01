Türkiye trial şampiyonası bolu'da start aldı
1 saat önce
Bolu'da, 2019 Türkiye Trial Şampiyonası 4'üncü ayağı start aldı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:48 Kaynak: DHA
'da, 2019 Türkiye
Trial Şampiyonası 4'üncü ayağı start aldı. Özel off-road araçları zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.
2019 Türkiye Trial Şampiyonası 4'üncü ayak yarışları Çakmaklar mevkinde bulunan Köroğlu
Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda 2 ekip, 4 araçla kıyasıya yarıştı. Yarışçılar en fazla parkurun İtalyan Çukuru olarak bilinen noktasında zorlandı. Yarışların ilk etabı 12.30'da son buldu. Yarışların ikinci kısmı ise 15.00'da yeniden başlayacak.
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