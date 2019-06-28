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Türkiye Trial Şampiyonası Kaynaşlı'da devam edecek

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından hazırlanan Türkiye Trial Şampiyonası'nın 2. ayağı Kaynaşlı'da koşulacak.

Türkiye Trial Şampiyonası Kaynaşlı'da devam edecek, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından hazırlanan Türkiye Trial Şampiyonası'nın 2. ayağı Kaynaşlı'da koşulacak.
TOSFED'ten yapılan yazılı açıklamada, yardımlaşma ve offroad ruhunun ön planda tutulduğu, 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımların parkuru en kısa sürede geçebilmek için mücadele edeceği trial branşında heyecanın, Kaynaşlı'da devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Trial Şampiyonası'nın 2. ayağının 29-30 Haziran tarihlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Kaynaşlı Motorsporları Merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Organizasyonun yarın 12.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, yarışların ilk gününün 17.00'de son bulacağı, 30 Haziran günü de 12.00'de yeniden direksiyon başına geçecek olan ekiplerin, zorlu engelleri takım arkadaşlarının da desteği ile en kısa sürede geçebilmek için ter dökeceği aktarıldı.
DOSOD Başkanı İsmail Aydın'ın da ifadelerine yer verilen açıklamada, pazar günü ödül töreni ile sona erecek yarışmaya doğayı ve offroad sporunu seven herkesin davet edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:39 Kaynak: AA
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