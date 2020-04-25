Türkiye Triatlon Federasyonundan

Federasyonun videosunda sporculardan Ahmet Bengöz, Aslı Simay Yazıcı, Barış İlhan, Ece Calp, Emir Aracı, Fatih Topçu, İlayda Kara, İpek Öztosun, Metin Akbaba, Mehmet Fatih Davran, Nazik Taba Kestel , Oğuz Bodur, Öykü Barlın, Zülfü Karabulut, Saliha Tama, Bahadır Tama, Sera Yakimovic ve Ruso Yakimovic'in evlerinde yaptıkları antrenmanlardan görüntüler yer aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, milli sporcuların yer aldığı video ile Gençlik ve Spor Bakanlığının " Evde Kal Hareketsiz Kalma" kampanyasına destek verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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