Türkiye, tüketici ve ev elektroniği fuarında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, tüketici ve ev elektroniği fuarında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacak - Son Dakika

Türkiye, tüketici ve ev elektroniği fuarında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacak

6 saat önce

Türkiye'nin, binlerce elektronik üretim tesisi ve bu alandaki büyük Ar-Ge merkezleri ile bu yıl tüketici ve ev elektroniği fuarında (IFA Berlin) önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacağı belirtildi.

Türkiye, tüketici ve ev elektroniği fuarında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacak, System.String[]

Türkiye'nin, binlerce elektronik üretim tesisi ve bu alandaki büyük Ar-Ge merkezleri ile bu yıl tüketici ve ev elektroniği fuarında (IFA Berlin) önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacağı belirtildi.

Dünyanın en önemli tüketici ve ev elektroniği fuarlarından IFA Berlin'den yapılan açıklamada, Vestel, Arçelik ve Beko gibi elektronik sektöründe Türkiye'nin önde gelen oyuncularının geçmiş yıllarda IFA'da boy gösterdiği hatırlatıldı.

IFA 2020'de ilk kez bazı Türk üreticilerin IFA global pazarlarına katılacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesini birbirine bağlayan bir merkez olarak jeostratejik konumundan faydalanmaktadır. Tüketici elektroniği ve araçları, ülkenin elektronik üretim endüstrisindeki en önemli alt sektörü oluşturmaktadır." denildi.

Türk üreticilerin odak noktasının ev aletleri üzerine olduğu vurgulanan açıklamada, bu şirketlerin, çok yüksek kalite standartlarına sahip olduğu, Avrupa ve küresel ev aletleri ekosisteminin bir parçası olarak büyümeye devam ettikleri bildirildi.

Her yıl Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA, bu yıl 6-9 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, Vestel, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek         
13:09
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:24:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, tüketici ve ev elektroniği fuarında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]