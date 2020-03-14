Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatacak - Son Dakika

Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatacak

6 saat önce

Türkiye, tüm hudut kapılarını yarın saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapatacak.

Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatacak, System.String[]

Türkiye, tüm hudut kapılarını yarın saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapatacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin yayımlanan genelgeye göre, Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.

Genelge, tüm illerin valiliklerine, emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve hudut mülki idare amirliklerine gönderildi.

Kovid-19 salgınının başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ciddi can kayıplarına neden olduğu belirtilen genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda ile ilgili bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Bu 9 ülkenin vatandaşlarıyla son 14 gün içeresinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşlarının bugün 08.00'den sonra Türkiye'ye alınmayacağı bildirilen genelgede, belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi.

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belirtilen ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu, ismi geçen ülkelerle ilgili olarak, daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre, muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacağı vurgulandı.

Genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulanması ve konunun ilgili birim amirleri, valiler ve kaymakamlar ile diğer sıralı, sorumlu amirler tarafından takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Türkiye, İspanya, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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