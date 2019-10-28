"Türkiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."
(İHA)
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı İngiltere'de 39 cesedi taşıyan şoförün yargılanmasına başlandı Bunu da gördük! YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani, DAEŞ Sözcüsü Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu