Son Dakika Haberleri: "Türkiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."
Son Dakika Güncel 'Türkiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.'

"Türkiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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