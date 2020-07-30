Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Tural'dan bayram tatiline çıkacaklara uyarı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, Kurban Bayramı tatilinde tur katılımcılarının mutlaka lisanslı rehberlerle gezmesi gerektiğini belirtti.

Tural, yaptığı yazılı açıklamada, bayramda turizm sektöründe canlılık beklediklerini kaydetti.

İç turizm hareketliğinin yavaş da olsa artmaya başladığına işaret eden Tural, TUREB olarak vatandaşların çıkarları ve sağlığı için üzerlerine düşen görevi yerine getirerek bayramda denetimleri artıracaklarını bildirdi.

Tural, "Bütün tur katılımcılarının, pandemiyi kontrol altına alarak normalleşmeye gayret ettiğimiz bu dönemde, önce sağlıkları sonra da kaliteli zaman geçirebilmeleri için mutlaka lisanslı rehberlerle gezmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk turist rehberleri, bu dönemde pandemi eğitimlerini de tamamlayarak sağlıklı turlar yürütebilmek adına gereklilikleri yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan, kendilerini "rehber" olarak tanıtanlardan, çalışma kartlarını görmeyi talep etmesini isteyen Tural, "Her meslektaşımız tur süresince çalışma kartını görünür şekilde taşımak zorundadır. Hatta sahteciliğe karşı aldığımız önlemler çerçevesinde internet sitemizden rehberlik belge doğrulamasının kullanılması da mümkündür." bilgisini paylaştı.

Suat Tural, tüm vatandaşların keyifli ve sağlıklı tur yapmaları temennisinde bulundu.