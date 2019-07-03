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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

27 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:17 
Mehmet Muş, AK Parti, Türkiye, Ekonomi
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