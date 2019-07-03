Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
27 dakika önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:17
Grup Başkanvekili Mehmet Muş
, Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.
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