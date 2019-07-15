Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
2 saat önce
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:37
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