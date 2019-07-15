Son Dakika Haberleri: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

2 saat önce

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor, System.String[]
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:37 
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