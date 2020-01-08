Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Marmara Temsilcisi Temel Aygün oldu - Son Dakika

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) 15 kişilik yönetim kurulu için gerçekleştirilen seçimde Marmara Bölgesi Temsilcisi Temel Aygün seçildi. 18 Aday arasında geçen seçim sonucunda Aygün Marmara Bölgesi'ni temsilen TTGA yönetim kurulu üyesi oldu.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) 15 kişilik yönetim kurulu için 29 Aralık 2019 Pazar günü yapılan seçimleri sonuçlandı. Seçim sonucunda TTGA yönetim kuruluna Marmara Bölgesi'ni temsilen girmeye hak kazanan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün oldu.



Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması için Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte çalışacak olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) kuruluşundan sonra ilk yönetim kurulunda yer alan Temel Aygün "Türkiye'nin tüm dünyada tanıtımı, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle ele alınarak,turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması için TTGA önemli bir görevi üstlenmiştir. İlk yönetim kurulunda yer almanın bilinciyle görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız" dedi. "Türk otelciliğinin hizmet kalitesini Avrupa'da temsil eden ve Türk Bayrağını yurt dışında dalgalandırmanın gururunu taşıyan bir marka olarak ülke tanıtımına katkı sağlamak için üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Bu çalışmanın en önemli farkı; devlet ve sektörün birlikte hareket edecek olmasıdır, hızlı çözüm üretebilmek üzere çalışmalarımızı hızla devreye sokacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL