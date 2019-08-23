Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacak, kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacak, turizme yön verecek olan bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine girmiş olacak" dedi.

15 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yasalaşan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri atandı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen ilk toplantısıyla göreve başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ajansın ilk yönetim kurulu toplantısında, yasa gereği seçimlerin yapılacağı 1 Ocak tarihine kadar yönetim kurulunun Bakan tarafından atandığını belirterek, görevi kabul eden kurucu üyelere teşekkür etti.

Türkiye'ye rakip olarak gördükleri, turizm geliri yüksek olan veya turizm gelirleri potansiyellerinin üzerinde olan ülkeler incelendiğinde böyle bir ajansın var olduğunun görüldüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, "Bugün toplanan ilk yönetim kurulu üyeleri ile Ajansın artık hayata geçtiğini" söyledi. TGA'nın Genel Müdürlüğüne yönetim kurulu kararıyla Nalan APA atandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacağına inandıklarını ifade eden Bakan Ersoy, Ajansla ilgili olarak "İnşallah hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alarak, turizme yön veren bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine girmiş olacak." dedi.

Türkiye'de bu ve benzeri ajansların yıllar boyunca konuşulduğunu ancak 15 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yasalaştığını sözlerine ekleyen Bakan Ersoy, Ajansın 1 Ocak'tan sonra seçilecek yeni yönetim kurulu üyeleriyle çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ilk toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Hilton Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı ve Kurucusu Fettah Tamince, Sway Hotel Palandöken'in Sahibi Can Dikmen, Cem Kınay XPD Kurucusu Dr. Cem Kınay, Diana Travels Agency hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Palamo Hotels Başkanı Ece Tombul, Concorde Hotels ve Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Pamuk Gıda Kurucusu Metin Pamukçu, Indigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve yedek üye olarak DO&CO Kurucusu Atilla Doğudan'ın katılımıyla toplandı.