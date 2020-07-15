'Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor' - Son Dakika

'Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor'

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor, dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, " Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor, dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress'in, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini, 16-19 Temmuz'da İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini alınan tüm önlemler ile birlikte tanıtacağı  bildirildi. Tur operatörlerini temsil eden ve Almanya'nın 7 farklı şehrinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonellerinin, Ege'de gerçekleştirilecek gezi ile birlikte, 'Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacağı kaydedildi.

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'ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, haziran ayında 50'den fazla ülkenin büyükelçisi ile uluslararası basın mensuplarının, bakanlığın ev sahipliğinde Antalya'da buluştuğunu hatırlattı. Alpaslan, "Biz ülkemizde her bir ziyaretçiyi bir tanıtım elçisi olarak kabul ediyoruz. Bu salgından önceki dönemde de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonrasında hem büyükelçilerden çok olumlu geri dönüşler aldık hem de Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Almanya'dan İngiltere'ye, Japonya'dan Ukrayna'ya, Rusya'dan Hollanda'ya uluslararası basın tarafından ilgiyle takip edildiğini gördük. Bu yüzden bu tür tanıtım etkinliklerini oldukça önemsiyor ve iş birliğinde bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE GÜCÜNÜ KORUMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin küresel salgının ardından normalleşme sürecinde en başarılı sınavı veren ülkelerden olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlığımız, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı uygulamaya koydu. İç hat ve uluslararası uçuşlar başladığında Türkiye yeni turizm sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdaydı. Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor; dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız" diye konuştu.


Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor' - Son Dakika
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