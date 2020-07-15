'Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor' - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, " Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor, dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress'in, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini, 16-19 Temmuz'da İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini alınan tüm önlemler ile birlikte tanıtacağı bildirildi. Tur operatörlerini temsil eden ve Almanya'nın 7 farklı şehrinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonellerinin, Ege'de gerçekleştirilecek gezi ile birlikte, 'Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacağı kaydedildi.
Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin küresel salgının ardından normalleşme sürecinde en başarılı sınavı veren ülkelerden olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlığımız, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı uygulamaya koydu. İç hat ve uluslararası uçuşlar başladığında Türkiye yeni turizm sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdaydı. Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor; dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak alt yapıya ve donanıma sahip durumdayız" diye konuştu.
Haber: ANKARA, -