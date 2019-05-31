Son Dakika Haberleri: Türkiye turizmde Nisan ayı verilerine göre %24,01 artış yakaladı
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Türkiye turizmde Nisan ayı verilerine göre %24,01 artış yakaladı

6 dakika önce

Almanya ve Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayılarındaki artışlar yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Türkiye turizmde Nisan ayı verilerine göre %24,01 artış yakaladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Nisan ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalayan Türkiye, yılın ilk 4 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Turizmde 2019'un en yüksek artışının yaşandığı Nisan ayında Türkiye'yi 3 milyon 293 bin 176 yabancı ziyaretçi ziyaret etti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya ve Rusya'dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artışlar gösterdi. Almanya'da artış yaklaşık yüzde 50'lere ulaşırken, Rusya'da yüzde 35'i bulan artışlar yaşandı.

Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan izledi.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ise Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı yüzde 27,45 artış ve 738 bin 784 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan ikinci sırada, yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada izledi. Rusya'yı sırasıyla İran ve Gürcistan takip etti.

Türkiye'ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise İstanbul, Antalya ve Edirne olarak gerçekleşti.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:17 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Rusya Federasyonu, Almanya, Güncel
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